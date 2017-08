US-Kinocharts: Horrorfilm "Annabelle 2" füllt die Säle

Horror contra Sommerwetter: "Annabelle 2", die vierte Sequenz der "Conjuring"-Serie, hilft in Nordamerika, die saisonbedingt vergleichsweise leeren Kinos zu füllen.



Nach ersten Hochrechnungen der Branchen-Website "Box Office Mojo" vom späten Sonntag spielte der Gruselfilm an seinem ersten Wochenende in den USA und Kanada 35 Millionen Dollar (knapp 30 Millionen Euro) in die Kassen. Er erzählt die schaurige Geschichte eines Puppenmachers und seiner Frau, die im Kinderzimmer ihrer verstorbenen Tochter einen Dämon leben haben - bis ein Waisenmädchen allen Warnungen zum Trotz die Zimmertür öffnet.



Der Erfolg des für nur 15 Millionen Dollar produzierten Films blieb zwar leicht hinter den Erwartungen zurück, half aber dennoch, das durch das Sommerwetter bedingte Loch in den nordamerikanischen Kinokassen zu stopfen. So lag das geschätzte Box-Office-Ergebnis des Wochenendes am Ende "nur" um 30 Prozent unter dem des Vorjahres, schrieb der "Hollywood Reporter" am Sonntagabend. In deutschen Kinos läuft "Annabelle 2" am 24. August an.