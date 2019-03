US-Kinocharts: Komödie mit Tyler Perry startet gut

Der letzte Teil der in Amerika sehr beliebten "Madea"-Reihe schafft es in den Kinocharts trotz negativer Kritiken weit nach oben. "Green Book" schneidet ebenfalls gut ab – offenbar beflügelt von dem Oscar-Gewinn.



Die Komödie "A Madea Family Funeral" hat in den nordamerikanischen Kinos einen überraschend guten Start hingelegt. Die Lionsgate-Produktion, in der Hollywood-Star Tyler Perry gleich mehrere Rollen übernimmt, spielte an ihrem ersten Wochenende mehr als 27 Millionen Dollar ein (etwa 24 Millionen Euro) und erreichte damit den zweiten Platz der Charts, wie das Branchenportal "Box Office Mojo" berichtete.



Vor der Premiere hatte der elfte und letzte Teil der in den USA und Kanada sehr beliebten "Madea"-Reihe eher negative Kritiken erhalten. Das Magazin "Rolling Stone" etwa sprach von einem "lustlosen, strukturlosen, monotonen Chaos". Der Film erzählt von einem anfangs fröhlichen Familientreffen, das sich schnell in einen Alptraum verwandelt.