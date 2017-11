US-Kinocharts: Neuer "Thor"-Film räumt ordentlich ab

Es geht um einen uralten nordischen Götter-Mythos, doch das Kinopublikum scheint die "Thor"-Serie zu begeistern. Zum Start macht der dritte Teil sich prächtig, die Nachfolger können auf guten Umsatz hoffen.



Der neue Film "Thor: Tag der Entscheidung" aus dem Marvel-Universum hat bei seinem Start ordentlich an den nordamerikanischen Kinokassen abgeräumt. Mit Einnahmen von 121 Millionen Dollar (104 Mio Euro) legte der dritte Teil der nordischen Götter-Saga am Wochenende ein gutes Debüt hin. Dem Magazin "Variety" zufolge beendet der kräftige Start auch eine monatelange Flaute an den Kinokassen in den USA und Kanada, die zu den schlechtesten Oktoberzahlen seit einem Jahrzehnt geführt habe.



In "Thor: Tag der Entscheidung" kehrt Chris Hemsworth in der Titelrolle auf die Leinwand zurück, während Cate Blanchett als tödliche Göttin Hela ihr Debüt feiert. Die beiden ersten "Thor"-Filme spielten weltweit über eine Milliarde Dollar ein, insgesamt sind sieben Filme geplant.