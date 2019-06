US-Kinocharts: "Pets 2" und "X-Men"

Was die Haustiere so alles treiben, wenn die Menschen aus dem Haus sind, wollen in Nordamerika nicht so viele Kinobesucher sehen wie erwartet. Auch ein anderer Newcomer startet schwach.



Die Hoffnungsträger der nordamerikanischen Kinobranche sind unter den Erwartungen gestartet, führen allerdings trotzdem die Charts an. Der Animationsfilm "Pets 2" spielte an seinem Debütwochenende nach Schätzungen der Branchenseite "Box Office Mojo" 47,1 Millionen Dollar (41,5 Millionen Euro) ein. Damit liegt der Film, der von den Abenteuern von Haustieren handelt, wenn ihre Besitzer nicht zuhause sind, nicht einmal bei der Hälfte der Einnahmen seines Vorgängers "Pets" am ersten Wochenende.