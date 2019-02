US-Kinocharts: Schwaches Feiertagswochenende an Kinokassen

Action und Romantik haben am Wochenende die Kinocharts in Nordamerika beherrscht.



Auf dem ersten Platz landete die von James Cameron ("Avatar") geschriebene und produzierte Comicverfilmung "Alita: Battle Angel". Der Film wird laut vorläufigen Zahlen der Branchenwebseite Box Office Mojo bis Sonntagabend rund 28 Millionen Dollar (24,8 Millionen Euro) einnehmen - angesichts von rund 170 Millionen Dollar Produktionskosten (ohne Marketing) eine Enttäuschung.