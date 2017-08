US-Kinocharts: Steven Kings "Der dunkle Turm" startet schwach

Das Fantasy-Drama "Der dunkle Turm" nach der Romanreihe von Stephen King hat in Nordamerika einen eher enttäuschenden Start hingelegt.



In den USA und Kanada landete der Film mit Idris Elba und Matthew McConaughey auf dem ersten Platz der Kinocharts, spielte der Branchen-Website "Box Office Mojo" zufolge aber nur 19,5 Millionen Dollar (16,6 Mio Euro) ein. Dem "Hollywood Reporter" zufolge war das der schwächste Start eines erstplatzierten Films seit Jahresbeginn, was vor allem den sommerlichen Temperaturen geschuldet sein dürfte.