US-Kinocharts: Superheld "Shazam!" schlägt "Hellboy"

Seine Höllenkräfte haben "Hellboy" beim Kinostart in Nordamerika nicht weit gebracht. Die neue Version des Fantasy-Abenteuers legt einen kläglichen Kinostart hin. Ein Superheld gibt weiter den Ton an.



Der Superheld "Shazam!" hat seine Spitzenposition an den nordamerikanischen Kinokassen verteidigt. Am Wochenende spielte der Film auf Platz 1 der Charts weitere 25 Millionen Dollar (rund 22 Millionen Euro) ein, wie das Branchenblatt "Hollywood Reporter" berichtete. Damit flossen seit dem Kinostart in den USA und Kanada in zehn Tagen schon 95 Millionen Dollar in die Kasse.