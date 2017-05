US-Kinochats: Piraten und Rettungsschwimmer enttäuschen

Gleich zwei potenzielle Film-Sommerhits haben an den US-Kinokassen enttäuscht: Der fünfte Teil der "Fluch der Karibik"-Reihe konnte sich zwar an die Spitze der Kinocharts setzen.



Er blieb aber mit geschätzt rund 62 Millionen Dollar (55 Millionen Euro) Einnahmen zum Start deutlich hinter den letzten drei Teilen der Serie zurück.