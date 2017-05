US-Kinos: "Guardians" grüßen weiter von der Spitze

Auch am zweiten Wochenende bekommen die US-Kinogänger nicht genug vom zweiten Abenteuer der "Guardians of the Galaxy". Dagegen lässt das Interesse an der Auto-Action von "Fast & Furious 8" deutlich nach.



Der Film "Guardians of the Galaxy 2" um eine schräge Truppe aus Weltraumhelden hat seinen ersten Platz im Ranking der nordamerikanischen Kinos verteidigt. An ihrem zweiten Wochenende spielte die "Guardians"-Fortsetzung 63 Millionen Dollar (57,6 Mio Euro) ein, während der Actionfilm "Fast & Furious 8" vom zuvor zweiten auf den nun vierten Platz weiter abrutschte. Das berichtete der Branchendienst "Box Office Mojo" am Sonntag.