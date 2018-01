US-Navy im Einsatz bei TNT: TV-Premiere von "SEAL Team"

Harten und gefährlichen Einsätzen stellt sich das "SEAL Team" bei TNT. Dort feiert die erste Staffel der Serie deutsche TV-Premiere.



Ab 15. März wird das "SEAL Team" auch in Deutschland im Einsatz sein. Eine amerikanische Geisel in der Hand von Terroristen, eine Aufklärungsmission in Syrien oder die Ergreifung eines gefährlichen Kriegsverbrechers – wenn schnelles Handeln unter schwierigen Umständen gefragt ist, schickt die US-Navy ihre Elite, die Navy SEALs.