US-Open 2018 live und exklusiv auf Eurosport

Eurosport hat auch neben der Bundesliga Highlights für seine Zuschauern zu bieten. Die US Open 2018 machen nächste Woche im Free TV und mit Experten wie Boris Becker und Barbara Rittner ihre Aufwartung.



Vom 27. August bis 9. September überträgt Eurosport live und exklusiv die US Open 2018 aus New York. Zum letzten Grand Slam des Jahres können sich Freunde des kleinen gelben Filzballs auf insgesamt 300 Stunden Live-Tennis von der Anlage in Flushing Meadows auf Eurosport 1, Eurosport 2 und im Eurosport Player freuen.