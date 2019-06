US Open bleiben bei Sky - Start ab Donnerstag

Ab Donnerstag (13. Juni) findet die 119. Auflage der US Open im kalifornischen Pebble Beach statt. Sky wird in diesem Jahr rund 30 Stunden live vom Golfturnier berichten.



Gleichzeitig hat der Sender die Partnerschaft mit den US Open verlängert. Damit bleibt Sky weiterhin die exklusive Heimat aller vier Golf-Majors.