US Open weitere fünf Jahre bei Eurosport

Tennisfans aufgepasst: Die nächsten fünf Jahre Grand Slam aus Amerika sind sicher. So lange hat sich nämlich Eurosport die Rechte an der Übertragung der US Open gesichert.



Der Sportsender Eurosport hat die Übertragungsrechte für die US Open im Tennis für ganz Europa erworben. Der Vertrag wurde für die nächsten fünf Jahre verlängert. "Die Vereinbarung unterstützt unseren Fokus auf die großen Must-Have-Inhalte im Sport, die wir den Fans mit einer lokalisierten Berichterstattung und mit nationalen Experten präsentieren möchten", lässt CEO Peter Hutton verlauten.

Eurosport begleitet die Übertragungen der Spiele von Tennisstars wie Rafael Nadal, Roger Federer, Angelique Kerber oder Alexander Zverev in Flushing Meadows mit ihren bekannten Experten. Dazu gehören Ex-Profis wie allen voran Mats Wilander, Chris Evert, oder Patrick Mouratoglou. Boris Becker ist ebenfalls wieder als Analyst in New York dabei, als auch bei den Grand-Slam-Turnieren Melbourne und Paris nächstes Jahr.



Auch auf Seiten der USTA freut man sich über die Einigung. Lew Sherr, Chief Revenue Officer, nennt Eurosport einen "wertgeschätzten Übertragungspartner" und ist sich sicher, dass dadurch auch das Zuschauerinteresse an den US Open gestiegen sei.