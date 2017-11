US-Präsident ist Titelfigur in "ZDFzeit"-Doku "Mensch Trump!"

Donald Trump ist ein Jahr nach seiner Wahl zum US-Präsidenten genauso umstritten wie Gesprächsthema. Das hat "ZDFzeit" als Anlass für die neue Dokumentation "Mensch Trump!" genommen.



Vor einem Jahr wurde Donald Trump zum Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. Der weniger beliebte Nachfolger Barack Obamas ist vielleicht das umstrittenste USA-Staatsoberhaupt der Geschichte. "ZDFzeit" will am Dienstag, dem 7. November um 20.15 Uhr, in "Mensch Trump! - Provokateur, Populist, Präsident" dem Menschen hinter der Medienfassade näher kommen.