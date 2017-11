US-Senat befragt Facebook, Google & Twitter zu Wahlmanipulation

Inwieweit konnte sich Russland über Facebook, Twitter und Co in den US-Wahlkampf einmischen? Vor dem US-Senat mussten Vertreter der Sozialen Netzwerke jetzt Rede und Antwort stehen.

Vertreter von Facebook, Google und Twitter haben sich erstmals vor dem US-Senat zur mutmaßlichen russischen Einflussnahme auf die Präsidentenwahl 2016 geäußert. "Wir sind zutiefst beunruhigt angesichts all dieser Bedrohungen", sagte der Chef der Rechtsabteilung von Facebook, Colin Stretch, bei der Anhörung am Dienstag (Ortszeit). "Die ausländische Einflussnahme, die wir gesehen haben, war verwerflich."