US-Serie "Detroiters" ab Oktober auf Comedy Central

Die Autostadt Detroit hat schon wesentlich bessere Zeiten erlebt. Doch nun setzt Comedy Central die Stadt mit einer Serie, gemacht von waschechten Detroitern, auf die Comedy-Landkarte.



Comedy Central bringt die hochgelobte US-Comedy-Serie "Detroiters" ab dem 4. Oktober 2017 ins deutsche Fernsehen. Die zehn Folgen der ersten Staffel werden immer mittwochs um 23 Uhr laufen.