US-Sport auf Sport1: Das Indycar-Finale live

Der Sender Sport 1 zeigt live den Grand Prix von Sonoma. Das Saisonfinale der Indycar Series wird auf Sport 1 US übertragen. Neben Motorsport sind dort weitere Highlights der US-Sportwelt zu sehen.



Es kommt zum großen Showdown in Kalifornien. Mit dem Go Pro Grand Prix von Sonoma überträgt Sport1 US das Saisonfinale der Indycar-Series. Der Gesamtführende des Wettbewerbs Simon Pagenaud muss sich gegen den einzig verbliebenen Verfolger Will Power durchsetzen. Trotz des Rückstandes von 43 Punkten, darf er sich noch Hoffnungen auf den Titel machen. Pagenaud sollte zwar ein sechster Platz reichen. Im Vorjahr gelang es aber dem Verfolger Scott Dixon, den bis dahin unangefochtenen Tabellenführer Montoya noch im Finale zu überholen.