US-Wahl: Deutsche TV-Sender begleiten Trumps Sieg

Die USA haben gewählt: Neuer Präsident wird Donald Trump. Auch die deutschen Fernsehsender berichteten in der Nacht live von dem Spektakel - dabei größtenteils ohne Pannen, manchmal aber voller Satire.



Die US-Bürger haben gewählt - und auch die deutschen Fernsehzuschauer hatten in der langen TV-Nacht zum Mittwoch die Qual der Wahl: Die Ereignisse in den USA wurden von mehreren deutschen TV-Sendern übertragen. Meist lagen ARD und ZDF beim medialen Wettrechnen vorne. Größere Pannen blieben aus. Und ARD-Talkerin Sandra Maischberger (50) plagte eine akute Heiserkeit - im wahrsten Sinne hatte auch sie zur Wahl ihre Stimme abgegeben.