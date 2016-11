US-Wahl: Donald Trump darf nicht mehr twittern

Kurz vor der Entscheidung über den nächsten US-Präsidenten haben Donald Trumps Berater ihm untersagt zu twittern. Noch-Präsident Barack Obama spottet über das Twitter-Verbot.



Donald Trumps Berater lassen ihn einem Medienbericht zufolge kurz vor der US-Wahl nicht mehr twittern - und Präsident Barack Obama hat sich prompt darüber lustig gemacht. "Sie hatten so wenig Vertrauen in seine Selbstbeherrschung, dass sie gesagt haben: Wir nehmen dir jetzt einfach Twitter weg", sagte Obama bei einem Wahlkampfauftritt zur Unterstützung seiner demokratischen Parteikollegin Hillary Clinton am Sonntag (Ortszeit) in Florida.