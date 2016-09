US-Wahl: TV-Duelle live auf Facebook und Youtube

Die Präsidentschaftswahlen in den USA sind nicht zuletzt aufgrund der TV-Duelle ein riesiges Medienereignis. Und auch die sozialen Medien nehmen hierbei eine große Rolle ein: Nun werden sowohl Facebook als auch Youtube die Duelle von Hilary Clinton und Donald Trump live übertragen.



Wenn in den USA die Wahl eines neuen Präsidenten ansteht, ist dies auch für die TV-Stationen ein Ereignis, das gute Quoten verspricht. Vor allem die direkten Rededuelle zwischen den Kandidaten sind immer ein TV-Ereignis. In diesem Jahr polarisiert das Duell zwischen Hilary Clinton und Donald Trump in besonderem Maße und wird auch weltweit stärker betrachtet als zuvor. Und das Publikum wird auch größer sein, denn auch die sozialen Netzwerke Facebook und Youtube werden die TV-Duelle live übertragen.