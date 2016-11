US-Wahl: Verhalf "House of Cards" Donald Trump zum Wahlsieg?

Eigentlich erschien der Sieg von Donald Trump unwahrscheinlich, doch nun wird er 45. Präsident der USA. Haben die Medien dem Republikaner womöglich zum Wahlsieg verholfen? Und welche Rolle spielt die Netflix-Serie "House of Cards" bei Trumps Triumph?



In den sozialen Medien bekamen Hillary-Clinton-freundliche Journalisten, die sich mit Sarkasmus über den für sie überraschenden Sieg von Donald Trump äußerten, am Mittwoch rasch Gegenwind: Es sei genau diese "Die wissen ja nicht, was sie tun"-Veralberung seitens der Medien, die die Trump-Fans mobilisiert habe. Nach dem Motto: Jetzt zeigen wir es denen mal! Sind also die angeblich linksliberalen, überheblichen Medien mitverantwortlich für den Durchmarsch des Republikaners?