US-Wahlen: ARD springt bei TV-Duellen auf

Mehrere Sender haben sich bereits die TV-Duelle gesichert und zeigen den US-Wahlkampf live und im Mehrkanalton, auch das Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Nun mischt auch die ARD mit.



Das Interesse an der Wahl zum US-Präsidenten ist auch in Deutschland enorm. Deshalb nimmt sich neben dem ZDF auch die ARD der TV-Duelle an, die zwischen den Spitzenkandidaten im Rennen ums Weiße Haus bestritten werden müssen. Schon in Nacht vom Montag zum Dienstag steht die erste Runde an. Ab 2.55 Uhr treffen Hillary Clinton und Donald Trump aufeinander. In der Debatte müssen sie sich oftmals auch heiklen Fragen stellen, deren Beantwortung bei der Wahl großen Ausschlag geben kann.