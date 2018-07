USA: Apple Music überholt Spotify

Aus den USA gibt es überraschende Neuigkeiten zu den Nutzerzahlen von Apple Music. Hier hat der anfangs nicht so ganz ernstgenommene Konkurrent nämlich bereits mehr Kunden gesammelt als der ehemalige Platzhirsch Spotify.



Spotify hat die Musikindustrie beinahe im Alleingang revolutioniert, der Dienst aus Schweden hat den Wandel vom physischen Tonträger, über die MP3 hin zum Streaming wesentlich geprägt. Etwas unerwartet ist daher die Meldung, dass Spotify in einem der wichtigsten Märkte weltweit jetzt zurückliegt. Apple Music hat dort nun mehr zahlende Abonnenten, wie es aus internen Kreisen eines großen Musik-Distributors gegenüber dem Onlinemagazin "Digital Music News" heißt.