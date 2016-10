USA: Jüngere wollen Text-News, Ältere lieber Videos

Eine Umfrage zum Nachrichtenkonsum in den USA liefert überraschende Ergebnisse. Demnach bevorzugen junge Erwachsene Nachrichten in Textform, während Ältere vor allem auf Videos setzen.



Junge US-Amerikaner wollen Nachrichten lieber lesen als sie in Form von Videos anzuschauen. Das ist eines der Ergebnisse einer Studie des Pew Research Centers. Untersucht wurde in verschiedenen Altersklassen, in welcher Form Nachrichten am liebsten konsumiert werden.