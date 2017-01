USA: Russland steckt hinter Hackerangriff auf US-Ziele

Die US-Regierung ist sich sicher: Hinter dem Hackerangriff auf US-Ziele, darunter auch die Parteizentrale der Demokraten, soll Russland stecken. Die durch den Angriff erbeuteten Informationen könnten zur Wahlniederlage von Hilary Clinton beigetragen haben.



Die US-Regierung hat nach Angaben aus dem Außenministerium keine Zweifel, dass Russland hinter Hackerangriffen auf US-Ziele im zurückliegenden Wahlkampf steckt. "Die Geheimdienste sind sich sicher. Und der Präsident hätte nicht die Schritte unternommen, die er unternommen hat, wenn er nicht überzeugt wäre", sagte der Sprecher des Außenministeriums, John Kirby, am Dienstag in Washington.