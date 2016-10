USA müssen Internet-Aufsicht abgeben

Das Internet ist wieder ein Stück unabhängiger geworden. Die USA müssen die Aufsicht über die Vergabe von Adressen abgeben. Deutsche Politiker und Netzaktivisten begrüßen die Entwicklung als Signal für ein freies Internet.



Seit Samstag ist das Internet ein Stück freier von der Politik geworden. Denn die USA, die sich gerne als Weltpolizei sieht, geben die Aufsicht über die Vergaben von Internetadressen an die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ab.