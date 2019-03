USA testen am Wochenende neues bemanntes Raumschiff

In wenigen Stunden schicken die USA einen bemannten Testflug ins All. Mit dem neuen "Crew Dragon" könnte eine über achtjährige Durststrecke enden.



Die Amerikaner wollen am Samstag (8.49 Uhr MEZ) ein neues Raumschiff testen, um künftig wieder selbst Astronauten auf die Internationale Raumstation ISS bringen zu können.