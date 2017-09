Uber-Chef entschuldigt sich nach Rausschmiss in London

Dara Khosrowshahi, Chef von Uber, entschuldigt sich für die Fehler, die das Unternehmen gemacht hat. Reicht das aus, um in London zu bleiben?



London (dpa) - Nach dem Rauswurf in London zeigt der neue Chef des umstrittenen Fahrdienst-Vermittlers Uber Reue. "Im Namen von allen bei Uber weltweit entschuldige ich mich für die Fehler, die wir gemacht haben", schrieb Dara Khosrowshahi in einem offenen Brief an die Londoner am Montag. Uber werde die Entscheidung der Londoner Verkehrsbehörde zwar wie angekündigt anfechten: "Aber wir tun das mit dem Bewusstsein, dass wir uns auch ändern müssen."