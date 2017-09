Uber in der Krise? Rückzug aus Québec

Uber fühlt sich missverstanden: Die kanadische Regierung kündigt eine neue Politik für die Fahrer in Québec an. Der Taxi-Vermittler reagiert mit Rückzug.



Der 14. Oktober ist der selbstauferlegte Stichtag für Uber in Québec. Danach wird es das amerikanische Unternehmen in der Stadt nicht mehr geben. Uber reagiert damit auf neue Regelungen für Taxifahrer, die die kanadische Regierung einführen will. Dies ließ das Unternehmen am 26. September verlauten.