Uber kauft Vermittler von Elektro-Fahrrädern

Uber hat nicht nur das Auto im Fokus seiner Geschäftsaktivitäten, wie der neueste Deal des Unternehmens zeigt.



Uber baut sein Geschäft mit dem Kauf des Elektro-Fahrrad-Vermittlers Jump aus. Das Start-up brachte seit dem Start 2010 über 12 000 E-Bikes in 40 Städten in sechs Ländern auf die Straße. Ein Kaufpreis wurde am Montag nicht genannt.