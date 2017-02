Uber von Alphabet-Tochter wegen Roboterwagen verklagt

Neue Technik sorgt regelmäßig für Streit über die Frage: Wer hats erfunden? Nun sorgt die Entwicklung von selbstfahrenden Autos für juristische Auseinandersetzungen: So verklagt die Google-Schwester Waymo den Fahrdienst-Vermittler Uber wegen Ideen-Diebstahls.



Die Firma Waymo, die hinter den Google-Roboterwagen steckt, wirft dem Fahrdienst-Vermittler Uber in einer Klage den Einsatz gestohlener Technologie vor. Der frühere ranghohe Entwickler Anthony Levandowski, dessen Start-up mit dem Namen Otto von Uber gekauft wurde, habe vertrauliche Informationen mitgenommen. Dabei gehe es unter anderem um die Technik eines Schlüsselelements - der Laser-Radare, die man als rotierende Aufsätze auf den Dächern der Wagen kennt.