Ukraine: TV-Chef tritt wegen ESC-Finanzierung zurück

Die Finanzierung des Eurovision Song Contests sorgt in der Ukraine für mächtig Zündstoff, nun ist der ukrainische TV-Chef deswegen zugetreten.



Die Vorbereitungen für den Eurovision Song Contest (ESC) 2017 in Kiew geraten durch den Rücktritt eines der Hauptorganisatoren ins Stocken. Wegen ungelöster Finanzprobleme kündigte der Chef des ukrainischen Staatsfernsehens, Surab Alassanija, am Dienstag seinen Abgang an. Nach Abzug der Kosten für den ESC bleibe der TV-Anstalt zu wenig Geld für andere Projekte, erklärte er seine Entscheidung.