Ukraine blockiert russische soziale Netzwerke und Suchmaschine

Die Ukraine will Moskauer Propaganda abwehren. Dazu verbietet sie ein sowjetisches Symbol und sperrt russische Internetfirmen aus. Doch der Schritt von Präsident Poroschenko stößt auch auf Kritik.



Die Ukraine hat mehrere russische soziale Netzwerke und Email-Provider für mindestens drei Jahre gesperrt. Betroffen sind unter anderem die Suchmaschine Yandex, der Email-Anbieter mail.ru und das beliebte Netzwerk VKontakte. Die Präsidialverwaltung in Kiew veröffentlichte am Dienstag ein entsprechendes Dekret von Staatschef Petro Poroschenko auf ihrer Webseite.



Der Präsident gab sein Konto bei VKontakte auf. "Ich rufe alle Mitbürger auf, aus Sicherheitsgründen die russischen Server zu verlassen", sagte er. In dem hybriden Krieg, den Moskau gegen die Ukraine führe, seien "angemessene Antworten" nötig. Die Maßnahme stieß in der Ukraine aber auch auf Kritik. Es gehe Poroschenko um Kontrolle über das Internet, schrieb der Abgeordnete Sergej Leschtschenko.