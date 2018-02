Ukrainisches Fernsehen verzichtet auf Übertragung der Fußball-WM

Im ukrainischen Fernsehen wird es keine Bilder von der Fußball-WM in Russland zu sehen geben. Grund ist der Konflikt auf der Krim und Östen des Landes mit dem mächtigen Nachbarland.



Trotz vorhandener Rechte wird das ukrainische öffentlich-rechtliche Fernsehen Perschyj Nazionalnyj (Erstes Nationales) die Spiele der Fußball-WM in Russland nicht übertragen. "Das war eine schwere Entscheidung. Kann das öffentliche Fernsehen die WM in Moskau zeigen? Nein", sagte Senderchef Surab Alassanija in einem am Montag veröffentlichten Interview des Regierungskuriers.