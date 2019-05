Ulrike Folkerts spielt im 150. Rosamunde-Pilcher-Film mit

Rosamunde-Pilcher-Schmonzetten sind für das ZDF immer ein Garant für gute Einschaltquoten. Nun steht der 150. Film der Reihe an.



"Schwiegertöchter" läuft am Sonntag (26. Mai) um 20.15 Uhr im Zweiten. Hauptrollen spielen Ulrike Folkerts, Paula Schramm und Max Hemmersdorfer.