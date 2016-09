Ultra HD: ARD will Entwicklung abwarten

Die Streamingdienste Netflix und Amazon stellen erste Inhalte in UHD zur Verfügung, der Pay-TV-Anbieter Sky wird im Herbst hierzulande die ersten UHD-Kanäle aufschalten. Die ARD dagegen wird vorerst nicht auf den Ultra-HD-Zug aufspringen, wie die Vorsitzende Karola Wille am Mittwoch klarstellte.



Zwar kommt Ultra HD hierzulande auch hinsichtlich der Inhalte langsam in die Gänge, allerdings werden sich die Öffentlich-Rechtlichen bei der Entwicklung hervorzutun. So werde die ARD vielmehr vorerst in der Beobachterrolle verharren, wie die Vorsitzende des Senderverbundes und MDR-Intendantin Karola Wille am Mittwoch nach der ARD-Hauptkonferenz erklärte. "Wir stehen nicht an der Spitze der Bewegung", sagte Wille in Berlin.