Ultra-HD-Fernseher in Deutschland immer beliebter

Der Verkauf von TV-Geräten mit UHD-Auflösung ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Etwa 9,5 Millionen UHD-fähige Fernseher in Deutschland wurden 2018 verkauft, wie der "Astra TV-Monitor 2018" zeigt.



Zum Vergleich: 2017 wurden in Deutschland erst 5,9 Millionen Geräte verkauft, die Ultra-HD darstellen können. Während 2018 mit TV-Geräten insgesamt 4,1 Milliarden Euro umgesetzt wurden, liegt der Umsatzanteil von UHD-Geräten bei 88 Prozent, wie das Marktforschungsinstitut Kantar TNS ermittelte.