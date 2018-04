Ultra HD Forum: Richtlinien für Phase B

Das Ultra HD Forum hat Richtlinien für die nächste Welle der UHD-Technologien veröffentlicht. Die Zukunft liegt in neuen HDR-Systemen, höheren Bildraten sowie besserem Sound.



Die Richtlinien der Phase B führen fünf Bereiche für die Zukunft von UHD. Diese beinhalten inhaltsbewusste Kodierung, zweischichtige HDR-Technologien, dynamische HDR-Metadaten-Systeme, hohe Bildraten sowie Audio der nächsten Generation, sprich Dolby AC-4 Audio und MPEG-H. Das fasst die Branchenseite "Advanced Television" zusammen.

Laut Madeleine Nolan vom Ultra HD Forum befassten sich die Richtlinien der vorhergehenden Phase A mit Technologien, die in den Jahren 2015 und 2016 verfestigt wurden. Das Forum führte im Sommer 2017 eine Umfrage bei den Betreibern durch, um die Wahl der nächsten Phase der Technologien zu leiten.



"Unsere Richtlinien werden regelmäßig aktualisiert und weitere Technologien werden angesprochen. Ebenso wie bei den Richtlinien der Phase A legen wir großen Wert auf Rückwärtskompatibilität, damit die Einführung neuer Lösungen nicht das bereits Vorhandene sprengt", so Noland.



Die Richtlinien der Phase B werden demnächst durchgängige Workflows für alle Vertriebssysteme, einschließlich OTA, MVPD und OTT, umfassen, was ein Markenzeichen der Arbeit des Forums darstellt."