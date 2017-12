Ultra HD-Kanal zeigt Deluxe Music Session

Erstmals werden die beiden Deluxe-Music-Moderatoren Jennifer Weist und Markus Kavka eine Sendung gemeinsam moderieren. Die Spezialsendung DLXM Session Spezial gibt es am 14. Dezember, und zwar in UHD.



In ihrer Spezialsendung DLXM Session Spezial geben die beiden Moderatoren einen ganz persönlichen Rückblick auf das Musikjahr 2017. Vor dem Kamin der Stone Brewing in Berlin erzählen Jennifer Weist (Frontfrau von Jennifer Rostock) und Markus Kavka Geschichten von den Drehs mit Milow, Rag´n´Bone Man, Mando Diao, Wyclef Jean und Hurts. Markus Kavka wird auch erzählen, wie er in diesem Jahr den dritten Platz bei einem Newcomer Award erreichte.