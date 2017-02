Ultra-HD-Receiver im Test

Ab sofort ist die neue SATELLIT EMPFANG und TECHNIK im Handel erhältlich. In der aktuellen Ausgabe werden gleich drei neue UHD-Receiver getestet.

Bild: © Auerbach Verlag

Der Receivermarkt ist im Wandel. Vor allem hochklassige Boxen sind im Verkauf noch profitabel. Hersteller wie Vu+ haben dies erkannt und mit dem Vu+ Ultimo 4K eine neue Oberklassebox im Markt platziert. Was das neue Flaggschiff am Receiverhimmel alles kann, beweist der Test in der neuen Ausgabe des Magazins SATELLIT.



Darüber hinaus nimmt die Redaktion mit der Dreambox DM900 4K und dem Ferguson Ariva 4k noch zwei weitere Empfänger unter die Lupe, die in der Lage sind, neben SD- und HD-Signalen auch ultrahochauflösende Inhalte darzustellen.



In wenigen Wochen steht zudem der DVB-T2-HD-Umstieg in vielen Regionen der Republik bevor. Zuschauer, die ihre Programme terrestrisch empfangen, brauchen in der Regel neue Hardware.

Kein Wunder, dass der eine oder andere DVB-T-Nutzer nun über einen Wechsel des Empfangsweges nachdenkt. Satellit bietet wahrhaftig eine günstige Alternative, denn der Satellitenempfang wird in der Anschaffung immer günstiger und verursacht weiterhin, wenn man auf HDTV bei den Privatsendern verzichten kann, keine monatlichen Zusatzkosten. In der neuen Ausgabe des Magazins SATELLIT zeigen die Redakteure, wie günstig eine moderne Sat-Anlage sein können und wie schnell sie sich installieren lässt.



Die Highlights der aktuellen Ausgabe im Überblick:

4K-Trio: UHD-Receiver im Expertencheck

Jetzt zum Sat-Empfang wechseln

HD Plus baut Angebot aus

DVB-S2-Nachfolger



Diese und noch viele weitere Themen finden Sie in der aktuellen Ausgabe 02/2017 der SATELLIT EMPFANG + TECHNIK, die ab sofort für Sie am Kiosk, im Abo sowie online erhältlich ist.





