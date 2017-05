"Um Himmels Willen": ARD startet 16. Staffel

Am Dienstag feiert die nunmehr 16. Staffel der Klosterserie "Um Himmels Willen" ihren Auftakt. Unter den 13 neuen Folgen findet sich ein wahres Highlight, denn sie umfassen die 200. Episode.



In der 16. Staffel der Serie "Um Himmels Willen" steht ein Jubiläum an. Die 200. Episode wird am 30. Mai 2017 um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Los geht es mit den 13 neuen Folgen allerdings bereits am Dienstag. Dann geht das Gezanke zwischen Schwester Hanna (Janina Hartwig) und Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) in die nächste Runde.