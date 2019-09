Umfassendes Free-TV-Programm zur CL bei Sky Sport News HD

Die Live-Übertragungen der Champions League werden zwar auch in Zukunft zahlenden Abonnenten und den Sky Ticket-Nutzern vorbehalten bleiben. Aber auch im Free-TV wird Sky viel zur Champions League anbieten.



In der Live-Sendung "Champions Corner" werden die Moderatoren Yannick Erkenbrecher und Martin Winkler abwechselnd an jedem Dienstag- und Mittwochabend von 20.45 bis 23 Uhr das aktuelle Geschehen in den Stadien kommentieren und analysieren. Neu in der Runde wird Social Media Reporter Riccardo Basile sein.