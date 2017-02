Umfrage: DF-Leser sind auf DVB-T2-HD-Umstieg vorbereitet

Am 29. März geht DVB-T2 HD in den ersten deutschen Regionen in den Regelbetrieb. Der Großteil der DIGITAL-FERNSEHEN-Leser, die über Antenne fernsehen, ist schon auf den neuen digitalterrestrischen Übertragungsstandard umgestiegen.



Der Countdown für DVB-T2 HD läuft: In fünf Wochen geht der neue digitalterrestrische Übertragungsstandard, der erstmals via Antenne HDTV und ein größeres Programmpaket ermöglicht, in den Regelbetrieb und der alte Standard DVB-T wird abgeschaltet. Daher kann in den betroffenen Regionen über Antenne nur noch mit neuem Empfangsequipment ferngesehen werden. In unserer aktuellen Umfrage wollten wir wissen, ob und wie die Leser von DIGITAL FERNSEHEN auf die neue Generation des Antennenfernsehens vorbereitet sind.