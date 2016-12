Umfrage: Deutsche haben Angst vor Datenklau im Internet

Laut einer aktuellen Umfrage wurde jeder dritte Deutsche Opfer eines Identitätsdiebstahls. Knapp 30 Prozent erlitten auch einen finanziellen Schaden, der bei durchschnittlich 1366 Euro liegt.



Fast drei Viertel der Deutschen fürchten einer aktuellen Umfrage zufolge, beim Surfen im Internet oder beim Onlineshopping Opfer von Datendieben zu werden. Jeder Dritte wurde sogar bereits Opfer eines Identitätsdiebstahls, bei dem Kriminelle gestohlene persönliche Daten missbrauchten, um etwa Waren zu bestellen oder Spam über gehackte E-Mail-Konten zu versenden. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Beratungsgesellschaft PwC zum Thema "Cyber-Security" hervor.