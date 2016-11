Umfrage: Free-TV-Start von Sky Sport News spaltet DF-Leser

Anfang Dezember wechselt Sky Sport News ins Free TV. Bei den Lesern von DIGITAL FERNSEHEN sorgt der Start für ein geteiltes Echo. Vor allem die Sky-Kunden unter den Lesern sind mit dem Umzug nicht unbedingt einverstanden.



Die Ankündigung war eine kleine Sensation, der Start erfolgt zum 1. Dezember: Dann wird Sky erstmals einen seiner Pay-TV-Sender im frei empfangbaren Fernsehen verfügbar machen. Mit Sky Sport News wird der 24-Stunden-Sportnachrichtenkanal sowohl in SD als auch HD allen Zuschauern zur Verfügung stehen. Neben Sportnachrichten sollen auch Live-Übertragungen von Sportveranstaltungen zu sehen sein, bereits am 2. Dezemer zeigt Sky so die Bundesliga-Partie von Mainz gegen Bayern München. Bei den Lesern von DIGITAL FERNSEHEN stößt der Wechsel auf geteilte Meinungen.