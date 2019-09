Umfrage: Für Journalismus will kaum jemand zahlen

Jeder zweite Deutsche ist nicht bereit, für journalistische Angebote zu bezahlen. Viele würden lieber einen kostenlose Artikel lesen, der von einer Künstlichen Intelligenz (KI) erstellt wurde als einen Text, den ein ausgebildeter Journalisten geschrieben hat.



Das zeigt ein online-repräsentative Studie, die von Next Media Hamburg gemeinsam mit Statista durchgeführt wurde. Demnach gaben 49 Prozent der Umfrageteilnehmer an, dass ihnen in Bezug auf journalistische Inhalte jegliche Zahlungsbereitschaft fehle.



Gleichzeitig zeigten sich insgesamt nur zehn Prozent der Befragten dazu bereit, mehr als 15 Euro für Journalismus auszugeben. Interessant ist dabei, dass gerade die 50- bis 65-Jährigen, die mit dem klassischen Medien-Model aufgewachsen sind, weniger zahlungsbereit sind als die jüngere Generation, die kostenlosen Content gewöhnt sein dürfte. Während bei den 19- bis 29-Jährigen nur 38 Prozent eine Zahlungsbereitschaft von null Euro angaben, waren es ganze 58 Prozent der 50- bis 65-Jährigen.