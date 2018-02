Umfrage: "Germanys next Topmodel" zeigt falsches Schönheitsideal

Die Castingshow "Germany's next Topmodel" kennt fast jeder, heute geht der neue Durchgang los. Das Frauenbild, das die Sendung vermittelt, stößt bei vielen Menschen auf Kritik.



Eine große Mehrheit in Deutschland ist der Ansicht, die ProSieben-Castingshow "Germany's next Topmodel" (GNTM) vermittele ein falsches Schönheitsideal. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov kurz vor Beginn der neuen Staffel veröffentlichte. Dabei stimmten 74 Prozent der Befragten dieser Aussage zu, 22 Prozent "eher", 52 Prozent davon "voll und ganz".



Dagegen waren nur 15 Prozent der Befragten der Ansicht, GNTM sei authentisch. Der Aussage stimmten 11 Prozent "eher", 4 Prozent "voll und ganz" zu, 41 Prozent finden die Show "überhaupt nicht" authentisch und 24 Prozent "eher nicht".