Umfrage: Grenzen zwischen Freizeit und Arbeit verschwimmen

Viele Berufstätige bleiben häufig auch in der Freizeit mit dem Job verbunden. Das ergab eine repräsentative Studie von Value_A Marketing Intelligence im Auftrag der gfu Consumer & Home Electronics GmbH.



In fast jedem Haushalt gibt es Technikprodukte mit Internetzugang. Einen Internetzugang besitzen und nutzen, 90 Prozent nutzen einen PC, 82 Prozent ein Smartphone, 50 Prozent einen Tablet-PC. In 42 Prozent der Haushalte gibt es Fernseher mit Internet-Anschluss. Damit kann neben den Mediatheken der Sender auch auf E-Mails zugegriffen werden. Seit 2015 gab es bei Smartphones und Tablet-PCs einen Anstieg um jeweils sechs Prozent. Damit sind Informationen praktisch überall und ständig verfügbar und führt dazu, dass die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeit immer mehr verschwimmen.