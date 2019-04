Umfrage: Influencer werden immer wichtiger für die Werbung

Influencer gefragt - Internet-Bekanntheiten spielen beim Marketing laut einer Studie eine immer größere Rolle.



Schon fast jeder fünfte Deutsche (19 Prozent) ließ sich schon mal beim Einkaufen von Influencern beeinflussen, wie eine repräsentative Umfrage des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) ergab. Befragt worden waren 1051 Menschen in Deutschland im Alter von 16 bis 64 Jahren. In einer ähnlichen, zwei Jahre alten Umfrage waren die Konsumwerte deutlich niedriger. Die Influencer bewerben zum Beispiel Kosmetik, Mode, Fitness-Ernährung und Computerspiele.