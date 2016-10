Umfrage: Jeder Vierte nutzt Gesundheits-Apps und Fitness-Armband

Laufen ohne Fitness-Tracker und anschließenden Internet-Post - für manche heutzutage undenkbar. Wie verbreitet inzwischen die digitale Aufzeichnung von Trainingsdaten ist, zeigt jetzt eine Umfrage der GfK. Selbst Ältere schwören inzwischen auf ihre Fitness-App.



Der eine hofft auf Spitzenkondition, andere einfach nur darauf, wieder öfters die heimische Couch zu verlassen - 28 Prozent der Internet-Nutzer in Deutschland setzen nach einer Umfrage beim Joggen, Walken oder auf dem Weg zur Arbeit eine Gesundheits-App, ein Fitness-Armband oder eine Smartwatch ein. Die Deutschen lägen damit im weltweiten Vergleich weit vorn, fand das Marktforschungsunternehmen GfK in einem am Donnerstag veröffentlichen Umfrageergebnis heraus.



Lediglich in China (45 Prozent), Brasilien und den USA (jeweils 29 Prozent) setzten mehr Internetnutzer zum täglichen Fitness- und Gesundheits-Check entsprechende Geräte ein, berichtete die GfK am Donnerstag. Von den 20 000 in 16 Ländern befragten Internetnutzern bekannte sich im Schnitt ein Drittel dazu, mit Apps oder Fitness-Tracker ihre Kondition oder Gesundheit regelmäßig zu überwachen. In der Regel zeichnen sie neben der Herzfrequenz des Nutzers auch die zurückgelegte Strecke, verbrannte Kalorien und Schritte auf.